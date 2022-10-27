Трансформація та перспективи розвитку агропромислового комплексу в напрямі глибокої переробки агрокультур в Україні у воєнний і післявоєнний періоди

У четвер, 27 жовтня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Трансформація та перспективи розвитку агропромислового комплексу в напрямі глибокої переробки агрокультур в Україні у воєнний і післявоєнний періоди". Учасники: президент Української асоціації промислових біотехнологій "УкрБіотехно", підприємець, радник у Національній інвестиційній раді при президентові України з економічних проєктів та інвестицій Олександр Бататін; віцепрезидент Української асоціації промислових біотехнологій "УкрБіотехно", менеджер проектів із біопереробки агрокультур Олександр Малицький; директор експертного департаменту Української асоціації промислових біотехнологій "УкрБіотехно", підприємець, експерт із впровадження відновлюваної енергетики Олег Понтус (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція пресконференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Додаткова інформація за тел. (063) 698-06-77.