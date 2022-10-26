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13:54 26.10.2022

;Виїзд з України в умовах воєнного стану: як усунути корупцію

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Сьогодні, 26 жовтня, о 15:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Виїзд з України в умовах воєнного стану: як усунути корупцію" за результатами дослідження "Корупційні схеми та ризики при виїзді з України в умовах воєнного стану", проведеного експертами НАЗК, за участю заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Артема Ситника, який розповість про вісім корупційних схем, сім корупційних ризиків і рекомендації щодо їх усунення (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція пресконференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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