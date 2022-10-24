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11:30 24.10.2022

Причини і наслідки ескалації комплексного терору з боку агресора

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У понеділок, 24 жовтня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Причини і наслідки ескалації комплексного терору з боку агресора". Учасники: директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов; політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, директор аналітичного центру "Політика", кандидат політичних наук Микола Давидюк (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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