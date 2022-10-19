У четвер, 20 жовтня, о 15.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Репресії архітектурної спільноти. Хто узурпує право на відновлення України?". Учасники: президент Національної спілки архітекторів України Олександр Чижевський; заступник голови Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України Ганна Кирій; голова Київської організації Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України, командир мобільної протитанкової групи Олексій Шемотюк; правозахисник Національної спілки архітекторів України Ігор Гец (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція пресконференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (050) 351-52-77.