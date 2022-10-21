Відео

10:30 21.10.2022

Пресконференція бійців Російського добровольчого корпусу

1 хв читати

У п'ятницю, 21 жовтня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція бійців Російського добровольчого корпусу на тему "Звільнення Росії через звільнення України" про участь у бойових діях, взаємодію з частинами ЗСУ, політичні переслідування Російського добровольчого корпусу в РФ. Учасники: бійці Російського добровольчого корпусу Фортуна, Кардинал, Rex (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція пресконференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Додаткова інформація за тел. (096) 476-55-81.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

Оборона дітей України: безкоштовні заняття онлайн для дітей від Ліцею Чурюмова

ОСТАННЄ

Репресії архітектурної спільноти. Хто узурпує право на відновлення України?

Яка ціль ядерного шантажу України та світу з боку Росії? Чи реальне застосування зброї масового знищення?

У Німеччині пройшли мітинги на підтримку України проти військової агресії росії

Ситуація з чергами автотранспорту на кордонах України. Заходи зі збільшення пропускної здатності прикордонних переходів. Запровадження електронного сервісу еЧерга

Кібервійна з росією: освіта в умовах нових викликів та загроз. Нове вікно можливостей для студентів

Стан онкологічної допомоги в умовах воєнного часу

Оцінка шкоди, завданої воєнними злочинами Росії в Україні

Чи вплинуть псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях на політику української влади?

Роль суспільно-експертного кластера у протидії російській дезінформації та пропаганді

Зміна геополітичного становища України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА