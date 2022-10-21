У п'ятницю, 21 жовтня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція бійців Російського добровольчого корпусу на тему "Звільнення Росії через звільнення України" про участь у бойових діях, взаємодію з частинами ЗСУ, політичні переслідування Російського добровольчого корпусу в РФ. Учасники: бійці Російського добровольчого корпусу Фортуна, Кардинал, Rex (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція пресконференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Додаткова інформація за тел. (096) 476-55-81.