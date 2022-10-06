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17:23 06.10.2022

Кібервійна з росією: освіта в умовах нових викликів та загроз. Нове вікно можливостей для студентів

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6 жовтня  відбувся день кібербезпеки для студентів вищих навчальних закладів.

Мета заходу: підвищення рівня кібербезпеки за рахунок нових можливостей державного сектору кібербезпеки України та мілітарі стаффу IT-сектору України. Популяризація кращих освітніх практик з кібербезпеки для студентів в умовах кібервійни за участі органів державної влади, громадських об’єднань та бізнесу.

Гасло місяця: Кібербезпека- захистимо державу, захистимо бізнес

5 місяць кібербезпеки вперше і надіюсь в останнє проходить в умовах війни. Національна система кібербезпеки проходить випробування на стійкість і вся попередня робота державних органів у співпраці з бізнесом показала що вона здатна протистояти новим викикам і загрозам.

Нові виклики для студентів дають нові можливості, які сьогодні були презентовані представниками державних органів, бізнесу та громадського суспільства. 

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