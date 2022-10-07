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10:27 07.10.2022

Ситуація з чергами автотранспорту на кордонах України. Заходи зі збільшення пропускної здатності прикордонних переходів. Запровадження електронного сервісу еЧерга

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У п'ятницю, 7 жовтня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Ситуація з чергами автотранспорту на кордонах України. Заходи зі збільшення пропускної здатності прикордонних переходів. Запровадження електронного сервісу еЧерга". Учасники: заступник голови Держслужби з безпеки на транспорті Микита Лагунін; президент Асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція пресконференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (066) 785-94-56.

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