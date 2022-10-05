У середу, 5 жовтня, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Стан онкологічної допомоги в умовах воєнного часу". Учасники: голова підкомітету профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Валерій Зуб; заступник директора зі стаціонарної роботи Київського міського клінічного онкоцентру Тамара Грушинська; заступник медичного директора медичної мережі "Добробут" Костянтин Копчак; керівник онкологічного відділення МГК ADONIS Іван Климнюк; завідувач хірургічного відділення МГК ADONIS Роман Балацький (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція пресконференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.