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10:30 05.10.2022

Оцінка шкоди, завданої воєнними злочинами Росії в Україні

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У середу, 5 жовтня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція за результатами соціологічного дослідження на тему "Оцінка шкоди, завданої воєнними злочинами Росії в Україні", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у вересні 2022 року на замовлення громадської організації "Центр сприяння волонтерському руху "Волонтер.Орг".

Ініціатива в межах проєкту "Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства", що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст презентації є виключною відповідальністю громадської організації "Центр сприяння волонтерському руху "Волонтер.Орг" і необов'язково відображає позицію Європейського Союзу.

Учасники:

директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович;
співзасновник консалтингової компанії K&K Group, координатор проєкту Nurnberg-2022 (ГО "Волонтер.орг") Олександр Копил;
директор Української правової консультативної групи, Коаліція "Україна. П'ята ранку" Надія Волкова;
представник Національної поліції України (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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