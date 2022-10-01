Роль суспільно-експертного кластера у протидії російській дезінформації та пропаганді

У суботу, 1 жовтня, о 13.00 (за київським часом) у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Роль суспільно-експертного кластера у протидії російській дезінформації та пропаганді".

Учасники:

політик, державний діяч, дипломат, один з авторів Конституції України Роман Безсмертний;

генерал-майор запасу СБУ, заступник глави СБУ з березня 2014 року по червень 2015 року, директор Агентства з реформування сектора безпеки, експерт із національної безпеки Віктор Ягун;

соціальний і військовий психолог, викладач Українського католицького університету Олег Покальчук;

керівник Центру протидії інформаційним агресіям АМ&РМ, доцент кафедри військової журналістики Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Курбан;

керівник Центру стратегічних комунікацій та безпеки Ігор Соловей;

віцепрезидент Європейського конгресу українців, президент Українсько-сербської ділової палати, експрезидент Світового конгресу українських молодіжних організацій Мирослав Гочак / Miroslav Hočak (Сербія);

голова Nordic Ukraine Forum, доктор соціологічних наук Аліна Зубкович / Alina Zubkovych (Швеція);

президент Міжкультурної асоціації "Ніхто не виключений" (Associazione Interculturale "Nessuno Escluso" - Ucraina) Катерина Алергуш / Kateryna Alerhush (Італія).

Модератор – керівник пресцентру агентства "Інтерфакс-Україна" Марина Згарда (вул. Рейтарська, 8/5а).

Робоча мова дискусії – українська, участь представників діаспори - на платформі Zoom. Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. +38 (050) 385-80-88, cluster.diaspora@gmail.com.