Роль суспільно-експертного кластера у протидії російській дезінформації та пропаганді
У суботу, 1 жовтня, о 13.00 (за київським часом) у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Роль суспільно-експертного кластера у протидії російській дезінформації та пропаганді".
Учасники:
політик, державний діяч, дипломат, один з авторів Конституції України Роман Безсмертний;
генерал-майор запасу СБУ, заступник глави СБУ з березня 2014 року по червень 2015 року, директор Агентства з реформування сектора безпеки, експерт із національної безпеки Віктор Ягун;
соціальний і військовий психолог, викладач Українського католицького університету Олег Покальчук;
керівник Центру протидії інформаційним агресіям АМ&РМ, доцент кафедри військової журналістики Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Курбан;
керівник Центру стратегічних комунікацій та безпеки Ігор Соловей;
віцепрезидент Європейського конгресу українців, президент Українсько-сербської ділової палати, експрезидент Світового конгресу українських молодіжних організацій Мирослав Гочак / Miroslav Hočak (Сербія);
голова Nordic Ukraine Forum, доктор соціологічних наук Аліна Зубкович / Alina Zubkovych (Швеція);
президент Міжкультурної асоціації "Ніхто не виключений" (Associazione Interculturale "Nessuno Escluso" - Ucraina) Катерина Алергуш / Kateryna Alerhush (Італія).
Модератор – керівник пресцентру агентства "Інтерфакс-Україна" Марина Згарда (вул. Рейтарська, 8/5а).
Робоча мова дискусії – українська, участь представників діаспори - на платформі Zoom. Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. +38 (050) 385-80-88, cluster.diaspora@gmail.com.