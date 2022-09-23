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18:57 23.09.2022

Українці задонатили на бандерпечі вже 5,6 млн гривень, збір продовжується - Палатний

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Українці вже задонатили 5,6 млн грн на бандерпечі для захисників в межах всеукраїнської акції "Тепло на фронт", яку оголосила "Українська команда". Збір продовжується. Про це заявив в ефірі одного з телеканалів керівник "Української команди" Артур Палатний під час телемарафону.

"Ми на сьогодні зібрали 5,6 млн на виробництво бандерпечей. Це нам дасть можливість забезпечити більше 10 тисяч наших воїнів, наших героїв на передовій не тільки теплом, але й можливістю сушити речі, готувати їжу. Вже перші бандерпечі пішли на передову. Завдання кожного волонтерського штабу, кожного українця – допомагати нашим бійцям бити ворога", - зазначив Палатний.

За словами Палатного, бандерпечі виявилися дуже затребуваними на передовій. "Українська команда" отримує багато запитів на них з усіх регіонів, де тривають бойові дії.

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