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11:30 26.09.2022

Зміна геополітичного становища України

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У понеділок, 26 вересня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Зміна геополітичного становища України". Учасники: директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов; політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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