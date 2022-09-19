У понеділок, 19 вересня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Вплив ситуації на фронті на внутрішнє і зовнішнє становище України". Учасники: директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов; політичний експерт Костянтин Матвієнко; політичний аналітик Валентин Гладких (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція пресконференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.