Пресконференція власників та керівництва AMIC ENERGY з приводу обвинувачень БЕБ щодо структури власності та ведення бізнесу компанії

У четвер, 15 вересня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція AMIC ENERGY, під час якої австрійські власники та керівництво компанії вискажуться щодо звинувачень Бюро економічної безпеки України щодо структури власності та ведення бізнесу компанії.

Учасники: керуючий директор AMIC Energy д-р Ґюнтер Майєр (Günter Maier); генеральний директор AMIC Ukraine д-р Аудріус Стропус (Audrius Stropus); старший юрист юридичної фірми "Астерс" Лариса Антощук; Надзвичайний i Повноважний Посол Республіки Австрія в Україні д-р Арад Бенкьо (Arad Benkö) (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція пресконференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Попередня акредитація журналістів є обов'язковою за посиланням та за тел. (099) 317-93-46 (Марія Бухтоярова).