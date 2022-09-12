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13:30 12.09.2022

Психологічний стан населення України в умовах повномасштабної війни

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У понеділок, 12 вересня, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Психологічний стан населення України в умовах повномасштабної війни". Учасники: начальник Центру психологічного забезпечення підрозділів оперативно-рятувальної служби Управління забезпечення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС Анатолій Сичевський; заступник директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук Світлана Чуніхіна; співзасновник благодійного фонду "МАЙНДІ" Тарас Єрмаков; генеральний директор директорату медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України Олександра Машкевич; засновник благодійного фонду UAF Coin Дарина Цепкова;  заступник генерального директора Директорату реабілітації та медичного забезпечення - керівник експертної групи психологічної допомоги Юлія Мазур (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція пресконференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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