У понеділок, 5 вересня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Якою має бути повоєнна економіка України?". Учасники: директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов; експерт з економіки Олексій Кущ; політичний експерт Костянтин Матвієнко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.