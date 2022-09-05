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15:00 05.09.2022

Актуальні проблеми медичної та психологічної реабілітації, загальна ситуація з реабілітацією після інсультів, реабілітація військових, реабілітація після черепномозкових травм, розвиток послуг із реабілітації

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У понеділок, 5 вересня, о 15.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему "Актуальні проблеми медичної та психологічної реабілітації, загальна ситуація з реабілітацією після інсультів, реабілітація військових, реабілітація після черепномозкових травм, розвиток послуг із реабілітації". Учасники: виконавчий директор Української асоціації з боротьби з інсультом (УАБІ), лікар фізичної та реабілітаційної медицини Марина Гуляєва; головний фізичний терапевт, керівник реабілітаційного спрямування медичної групи компаній ADONIS, к.м.н. Вадим Керестей; керівник НВО "Неоіатрія", лікар-психіатр, психотерапевт Євген Воронков; завідувач кафедри нефрології та нирково-замісної терапії Національного університету охорони здоров'я, власник нефрологічної клініки професор Дмитро Іванов; завідувач відділення фізичної та медичної реабілітації КНП Київської міської лікарні №6 Єгор Прокопович  (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція круглого столу буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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