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13:30 30.08.2022

Благодійний фонд "Трибуна Героїв" - фонд підтримки сімей загиблих на війні футбольних фанатів

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У вівторок, 30 серпня, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Благодійний фонд "Трибуна Героїв" – фонд підтримки сімей загиблих на війні футбольних фанатів".

Учасники: співзасновники благодійного фонду "Трибуна Героїв", фанати ФК "Металіст" (Харків) та представники волонтерського руху Тихон Амосов та Дмитро Кукурудза; спортивний журналіст, телеведучий, директор спортивних телеканалів Олександр Денисов; спортивний журналіст, коментатор, блогер Роман Бебех; футболіст ФК "Шахтар" та Національної збірної України з футболу Тарас Степаненко; представниці сімей загиблих героїв – дружина фаната ФК "Металіст", Героя України, лейтенанта Станіслава Партали Олена Партала та дружина фаната ФК "Металург" (Запоріжжя), загиблого захисника Маріуполя Олексія Яніна Тамара Яніна (очікується) (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (067) 546-50-70, https://www.standsofheroes.com/support.

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