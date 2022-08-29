У понеділок, 29 серпня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Як Україна впливає на сучасний світ". Учасники: директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов; політичний експерт Костянтин Матвієнко; старший науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Кураса, доктор історичних наук Ігор Туров (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.