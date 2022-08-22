Відео

11:30 22.08.2022

Тридцять перша річниця Незалежності - чого досягла Україна за цей час

1 хв читати

У понеділок, 22 серпня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Тридцять перша річниця Незалежності - чого досягла Україна за цей час". Учасники: директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов; політичний експерт Костянтин Матвієнко; директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

Оборона дітей України: безкоштовні заняття онлайн для дітей від Ліцею Чурюмова

ОСТАННЄ

Політика війни/війна як політика. Поточний політичний процес в Україні

ДНК міста: як відбудувати міста України

Запуск конкурсу соціальних ініціатив в умовах війни "Час діяти, Україно!"

Економічно-фінансовий стан воєнного часу

Україна сьогодні змінює світ, але чи змінюються українські політики?

Кадрові зміни в Україні набирають темпу: причини та вплив на військово-стратегічну ситуацію

Про розслідування викраденого в Бучі учасника АТО/ООС

Артилеристи показують свою майстерність на бойових стрільбах з протитанкових гармат МТ-12 #Рапіра

Пресконференція адвоката потерпілої сторони у розслідуванні вбивства жінки сином ексгендиректора Рівненської АЕС

Українські хори "Дзвіночок" та "Вогник" Київського Палацу дітей та юнацтва заспівали разом з гуртом "The Rolling Stones" у Відні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА