У вівторок, 9 серпня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Запуск конкурсу соціальних ініціатив в умовах війни "Час діяти, Україно!". Учасники: керівник відділу соціальних програм та партнерств МХП Вікторія Нагірняк; директорка Благодійного фонду "МХП-Громаді" Тетяна Волочай; керівник напряму соціального розвитку Благодійного фонду "МХП-Громаді" Анна Тарасевич; модератор Дмитро Руденко(вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція пресконференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.