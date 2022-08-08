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11:30 08.08.2022

Економічно-фінансовий стан воєнного часу

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У понеділок, 8 серпня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Економічно-фінансовий стан воєнного часу". Учасники: директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов; економічний експерт Олексій Кущ; політичний експерт Костянтин Матвієнко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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