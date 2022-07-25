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10:00 25.07.2022

Про розслідування викраденого в Бучі учасника АТО/ООС

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У понеділок, 25 липня, о 10.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Про розслідування викраденого в Бучі учасника АТО/ООС". У Київській області у м. Буча під час окупації російськими загарбниками було викрадено учасника АТО/ООС Богдана Костиренка, проводиться розслідування. Учасники: дружина викраденого учасника АТО/ООС Б. Костиренка Наталя Лобанова, представник БО БФ "Хілько" (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (050) 695-82-36.

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