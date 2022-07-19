Пресконференція адвоката потерпілої сторони у розслідуванні вбивства жінки сином ексгендиректора Рівненської АЕС

Сьогодні, 19 липня, о 15.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція Олександра Василенка – адвоката потерпілої сторони у розслідуванні вбивства жінки сином ексгендиректора Рівненської АЕС (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.