The Rolling Stones виступили у Відні з хористами з Києва

The Rolling Stones вирішили запросити відомі українські дитячі хорові капели "Дзвіночок" та "Вогник" на свій концерт на віденському стадіоні імені Ернста Гаппеля, щоб показати свою солідарність з українським народом, який потерпає від російської агресії.

“Ми чудово провели ніч! Дякуємо Відню та особлива подяка українським хорам – "Вогник" та "Дзвіночок", які приєдналися до нас у цей вечір на "You Can’t Always Get What You Want"!", - про спільний виступ з українськими дітьми повідомив у своєму Фейсбуці фронтмен The Rolling Stones Мік Джаггер.