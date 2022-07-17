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08:35 17.07.2022

The Rolling Stones виступили у Відні з хористами з Києва

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The Rolling Stones вирішили запросити  відомі українські дитячі хорові капели "Дзвіночок" та "Вогник" на свій концерт на віденському стадіоні імені Ернста Гаппеля, щоб показати свою солідарність з українським народом, який потерпає від російської агресії.

“Ми чудово провели ніч! Дякуємо Відню та особлива подяка українським хорам – "Вогник" та "Дзвіночок", які приєдналися до нас у цей вечір на "You Can’t Always Get What You Want"!", - про спільний виступ з українськими дітьми повідомив у своєму Фейсбуці фронтмен The Rolling Stones Мік Джаггер.

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