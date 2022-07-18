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11:30 18.07.2022

Військово-політична ситуація - зовнішня і внутрішня. Тенденції та прогнози

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У понеділок, 18 липня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Військово-політична ситуація – зовнішня і внутрішня. Тенденції та прогнози". Учасники: директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов; політичний експерт Костянтин Матвієнко; директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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