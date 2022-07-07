У четвер, 7 липня, о 14.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Асоціації вітчизняних виробників виступають проти збільшення на 70% тарифів на вантажні перевезення". Учасники: виконавчий директор Союзу хіміків Володимир Гришечкін; керівник Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФа) Сергій Кудрявцев; президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов; представник Української асоціації вапняної промисловості Олег Місюк; керівник об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков; виконавчий директор Асоціації "Укрцемент" Людмила Кріпка; представник Європейської Бізнес Асоціації Дар'я Січкар (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція пресконференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.