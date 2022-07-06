У середу, 6 липня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Поезія без укриття" як хроніка всенародного протистояння". Учасники: автор ідеї книжки, її укладач, одна з авторів, голова Кіровоградської обласної організації Національної спілки письменників України Надія Гармазій, дизайнер книжки та одна з її авторів, літературний менеджер Ірена Яніцька, один з авторів антології, письменник, волонтер, культурний діяч Ярослав Карпець (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (095) 885-83-74 (Ярослав Карпець).