У середу, 29 червня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Чи є робота для біженців, що повертаються додому?". Учасники: виконавча директорка ГО "Антикорупційний штаб", керівниця проєкту "Допомога українським біженцям з працевлаштуванням" Юлія Гречка; Chief Editor Budni robota.ua Юлія Далібук; економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ; заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості - начальниця управління Державного центру зайнятості Олена Мельник; модератор - Анастасія Корота. На прес-конференції буде присутній переселенець - чоловік, який виїхав із тимчасово окупованого Херсона, після чого завдяки проєкту та команді волонтерів зміг знайти роботу (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна. Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (068) 743-30-92 (Анастасія, ГО "Антикорупційний штаб").