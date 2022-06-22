У середу, 22 червня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Карта руйнувань - допоможемо відбудувати Україну". Карта руйнувань - це диджитал-інструмент, який дає змогу фіксувати наслідки нападу Росії на Україну. Учасники: голова правління ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик; заступник міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Комірний; співзасновник проєкту "Росія заплатить" Максим Нефьодов; виконавча директорка ГО "Антикорупційний штаб" Юлія Гречка (вул. Рейтарська 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Після завершення прес-конференції журналісти разом із організаторами можуть поїхати на об'єкт, який було зруйновано - будинок на вул. Лобановського. Додаткова інформація за тел. (063) 747-96-15 (Марія, ГО "Антикорупційний штаб").