Відео

11:30 20.06.2022

Динаміка впливу міжнародних і внутрішніх чинників на поточний етап перебігу війни

1 хв читати

У понеділок, 20 червня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Динаміка впливу міжнародних і внутрішніх чинників на поточний етап перебігу війни". Учасники: політичний аналітик Валентин Гладких; директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов; політичний експерт Костянтин Матвієнко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

Оборона дітей України: безкоштовні заняття онлайн для дітей від Ліцею Чурюмова

ОСТАННЄ

Кріоконсервація генетичного матеріалу військових в Україні для продовження роду

Міжнародний будівельний фонд України: ідеї, завдання, плани, діяльність

“Ізраїльські друзі України” пікетували російський урочистий прийом у Єрусалимі

Динаміка змін міжнародної ситуації довкола війни - переваги і загрози для України

РФ як держава-терорист, позов громадян Канади та Нюрнберзький процес 2.0.

Бійці ССО АЗОВ наблизилися впритул до ворожих позицій та відкрили вогонь по російських мішенях

Пресконференція представників АТ "МЕГАБАНК" у зв'язку з рішенням НБУ щодо визнання банку неплатоспроможним

Звернення Командувача сил оборони з нагоди Дня журналіста України

Внутрішня політична ситуація. У передчутті загострення?

Старт конкурсу бізнес-ідей для підтримки малого підприємництва в умовах війни "РОБИ СВОЄ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА