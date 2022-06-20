У понеділок, 20 червня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Динаміка впливу міжнародних і внутрішніх чинників на поточний етап перебігу війни". Учасники: політичний аналітик Валентин Гладких; директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов; політичний експерт Костянтин Матвієнко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.