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12:00 16.06.2022

Міжнародний будівельний фонд України: ідеї, завдання, плани, діяльність

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У четвер, 16 червня, о 12.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Міжнародний будівельний фонд України: ідеї, завдання, плани, діяльність". Учасники: ректор Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор економічних наук, професор, голова Спілки ректорів України Петро Куліков; ректор Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, ректор ПДАБА, доктор технічних наук, професор, головний архітектор проєкту "БАЙДЕН" Микола Савицький; керівник Державного фонду сприяння молодіжному житлобудівництву (Держмолодьжитло), уповноважений Міністерства розвитку громад і територій капітальних житлових будівель для внутрішньо переміщених осіб Сергій Комнатний; президент Міжнародного будівельного фонду "Україна" Олена Стеценко; президент Академії будівництва України, д.т.н., професор Іван Назаренко; директор архітектурного бюро PLANS, архітектор проєкту "БАЙДЕН" Дмитро Фасовий; академік Академії будівництва України, директор центру Академії будівництва України Іван Перегинець; торговий аташе посольства Канади в Україні Юрій Мардак; президент Фонду реконструкції та розвитку України, керівник International Technology Transfer Association (ITTA) Артем Гончаренко; доктор медичних наук, професор Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика Дмитро Іванов, директор Allbau Software GmbH, авторизований і технічний партнер Allplan AG представництва "ALLPLAN Україна" Юрій Смирнов, мер міста Чортків Володимир Шматько (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція пресконференції буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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