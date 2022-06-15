“Ізраїльські друзі України” пікетували російський урочистий прийом у Єрусалимі

Активісти руху «Ізраїльські друзі України» провели пікет будівлі Сергієвого подвір'я в Єрусалимі, де посольство росії влаштувало урочистий прийом з нагоди дня росії. Про це активісти повідомили у соцмережах.

Акція відбулася у вівторок увечері. Близько 50 людей зібралися з плакатами та Державними прапорами України та скандували «Ганьба!» та «Слава Україні!».

«Учасники мітингу намагаються ідентифікувати прибулих, щоб з'ясувати, хто з ізраїльських гостей не посоромився прийняти запрошення посольства країни, яка чинить військові злочини в Україні», - зазначають активісти.

Як повідомлялося, раніше проукраїнські активісти зірвали відкриття пам'ятної таблички на будівлі Сергієвського обійстя.