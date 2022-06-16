У четвер, 16 червня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Кріоконсервація генетичного матеріалу військових в Україні для продовження роду". З ініціативи приватного медичного бізнесу Україна переймає досвід США та Ізраїлю, військова медицина яких передбачає збереження фертильності військових. Учасники: головний лікар клініки репродуктивної медицини "Айвімед", лікар акушер-гінеколог вищої категорії, доктор медичних наук, репродуктолог, член Української асоціації репродуктологів (УАРМ), Європейської асоціації репродуктологів (ESHRE), Американської асоціації репродуктологів (ASRM) Галина Стрелко; генеральний директор медичної лабораторії "Діла" Олексій Бабич; юрист клініки "Айвімед" Євгенія Ісхакова (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на каналі Youtube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (067) 502-30-80 (Ліна Белей, клініка "Айвімед").