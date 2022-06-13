Динаміка змін міжнародної ситуації довкола війни - переваги і загрози для України

У понеділок, 13 червня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Динаміка змін міжнародної ситуації навколо війни - переваги та загрози для України". Учасники: директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов; політичний експерт Костянтин Матвієнко; директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко; політолог, співзасновник Національної платформи "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію" Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.