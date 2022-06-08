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10:30 08.06.2022

Пресконференція представників АТ "МЕГАБАНК" у зв'язку з рішенням НБУ щодо визнання банку неплатоспроможним

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У середу, 8 червня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція представників АТ "МЕГАБАНК" у зв'язку із рішенням НБУ щодо визнання банку неплатоспроможним. Учасники: засновник та основний акціонер АТ "МЕГАБАНК" Віктор Суботін; голова наглядової ради, незалежний член наглядової ради Дезмонд О'Майнік (онлайн); перший заступник голови правління АТ "МЕГАБАНК" Олександр Лащенко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція пресконференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Акредитація журналістів за тел. (050) 081-81-52, marinaprotsenko@ukr.net (Марина Проценко).

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