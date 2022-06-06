Звернення Командувача сил оборони з нагоди Дня журналіста України

Шановні журналісти!

У сучасних умовах інтенсивного інформаційного простору Ви перебуваєте у постійній напрузі стосовно пошуку найоптимальнішого, реалістичного та об’єктивного висвітлення подій на фоні загострення міжнародних відносин. І цей процес не припиняється ні на хвилину.

Лавиноподібна хвиля правдивої інформації з одного боку та дезінформації з іншого, вимагає від Вас високого професіоналізму, наполегливості і терпіння, щоб уміло протистояти інноваційним викликам сучасної інформаційної війни.

З початком повномасштабного вторгнення Ви перебуваєте на передових рубежах війни, оперативно висвітлюючи жахливі події воєнного безумства. Ви не зважаєте на втому, втрачаєте іноді здоров’я та життя задля донесення спільноті кривавих картин, на які здатний міжнародний тероризм нового типу.

Ви першими показали світу обличчя героїв, розповіли про їх мужність і самопожертву у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Завдяки Вам цивілізований світ побачив увесь біль, страждання та муки дітей, жінок, людей похилого віку.

Незважаючи на труднощі з отримання інформації, Ви вміло доносите правду, розвінчуючи справжні наміри країни-агресора.

Бажаю Вам і надалі бути носіями правди та величі українського народу у священній боротьбі за ідеали людяності і перемоги миру, добра та процвітання.

Нехай якнайскоріше у Ваших домівках запанує мир та спокій, а Ваші оселі наповняться радісним дитячим сміхом! Здоров’я Вам та наснаги!

Слава Україні! Разом переможемо!

Генерал-лейтенант Сергій НАЄВ