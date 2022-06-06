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11:00 06.06.2022

Внутрішня політична ситуація. У передчутті загострення?

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У понеділок, 6 червня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Внутрішня політична ситуація. У передчутті загострення?". Учасники: директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов; політичний експерт Костянтин Матвієнко; директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко; політолог, директор аналітичного центру "Політика", кандидат політичних наук Микола Давидюк (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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