Порошенко в ефірі британського телебачення: зараз головне завдання світу – врятувати Україну

Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу Channel 4 TV закликав союзників з ЄС та НАТО дати Україні якомога більше протиповітряної та протитанкової зброї. Порошенко наголосив: зараз головне – врятувати Україну, і навколо цієї місії має об’єднатися світ так само, як об’єдналося українське суспільство.

«Ми повною мірою підтримуємо зусилля президента Зеленського на знак єдності всередині нашої держави. З перших днів цієї війни я ініціював зустріч з президентом Зеленським. Тоді ми потисли одне одному руку і вирішили розпочати все з чистого аркуша. Захищати Україну слід разом», – наголосив Порошенко.

«Зараз важливим є отримати протитанкову і протиповітряну зброю, в тому числі від Великої Британії, від НАТО. Оце і допоможе нам врятувати Україну. Якщо цього не станеться, якщо Путіну вдасться захопити Україну, Путін піде далі. І тоді не матиме жодного значення – хто в опозиції, а хто є президентом», – зауважує Порошенко.

«Починаючи з 24 лютого всі ми перебуваємо у зовсім іншому світі, ніж перед тим. Всі ми зараз солдати. І я сьогодні перебуваю тут, де на відстані менше 10 кілометрів присутні російські танки. Ми всі обʼєднані навколо України. І ми щиро розраховуємо, що весь світ буде таким саме обʼєднаним навколо України, включно з єдністю, яку демонструє Велика Британія», – зазначив Порошенко.