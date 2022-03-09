Пресконференція полонених російських розвідників

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Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена та новообраного віце-президента Камали Гарріс
У районі порту Бейрута пролунали два потужні вибухи, десятки людей постраждали
Війна Росії з Україною раптово запроваджує новий світовий порядок
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