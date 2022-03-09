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13:52 09.03.2022

Пресконференція полонених російських розвідників

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Звернення українця Антона Геращенка до росіян

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Інтерфакс-Україна
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