Кличко показав гуманітарний штаб і оборонні споруди Києва

ЗСУ, тероборона, поліція та інші силові структури готові захищати Київ. Про це повідомив лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко і показав оборонні споруди на околицях міста. Відео він оприлюднив на своїй сторінці.

"Київ укріплюється, щоб оборонятися в разі атаки ворога. Сьогодні проїхався деякими блок-постами, зведеними для оборони міста. Бійці збройних сил, тероборона, поліція, інші силові структури готові і будуть захищати столицю - серце України", - сказав Кличко.

Він також відвідав логістичний центр гуманітарного штабу Києва і прозвітував про його роботу.

"Відвідав один з великих хабів - логістичних центрів, які формує гуманітарний штаб Києва. Тут створюють резерв продуктів харчування, одягу, речей першої необхідності, гуманітарної допомоги. Тотбто, все для забезпечення мешканців міста в умовах воєнного стану. І таких хабів ми створюємо кілька в столиці. Дякую за допомогу бізнесу, іноземним партнерам. Дякую волонтерам", - підсумував лідер "УДАРу".