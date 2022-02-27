Кулеба закликав росіян вимагати від Путіна зупинити війну проти України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав громадян Росії зупинити війну проти України.

"Я думаю, що ви вже маєте дуже простий інструмент, як зупинити це безумство. Вимагайте від Путіна зупинити війну. Україна ні на кого не нападала і не планує нападати. Ми хочемо жити у мирі, але для цього Путін повинен зупинити війну та знищення російської економіки, яке вже розпочалося і від якого постраждаєте ви. Рятуйте свою країну, вимагайте від Путіна зупинити війну", - сказав Кулеба у відеозверненні в Instagram у неділю.

Він наголосив, що у зв'язку з загарбницькою війною Росії проти неї застосовано безпрецедентні в історії санкції.

"Страждаєте ви. У Путіна гроші не закінчаться, у нього все буде добре. А курс рубля в обміннику полетів у прірву, банки російські відключають від міжнародних систем фінансування, і ви не зможете навіть своїми картками розплатитися. Небо в Європі закрите, ви не зможете сісти в літак, полетіти у відпустку, подивитися світ. І це лише початок, далі буде гірше, російська економіка поповзе вниз під тиском санкцій, почнуть зростати ціни, інфляція", - розповів Кулеба.

Він зазначив, що Путін втягнув росіян у війну, а розплачуються за неї вони.

"Звісно, ваша влада зараз переконує вас у тому, що все нормально, ситуація під контролем, валютні резерви сильні. Але це брехня, вам брешуть, від вас хочуть просто приховати реальність. А реальність у тому, що триває війна, і реальність у тому, що, на жаль, страждати від цієї війни доведеться вам, не кажучи вже про загиблих росіян на території України, які повернуться додому в мішках", - зазначив міністр.

Джерело: https://www.instagram.com/tv/Caffx4aFmR6/?utm_medium=copy_link