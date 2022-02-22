У вівторок, 22 лютого, о 10.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Презентація класифікації офісної нерухомості. Версія-2022". Учасники: керуючий партнер CBRE Ukraine Радомир Цуркан; засновник та СЕО allbc.info Валентин Ленченко; голова напрямку комерційної нерухомості компанії "Інтергал-Буд" Тетяна Деркач; керуюча IQ Business Center Вікторія Федорова (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на каналі Youtube агенції "Інтерфакс-Україна". У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць у прес-центрі обмежена, наявність ПЛР-тесту чи сертифіката про вакцинацію є обов'язковою. Акредитація журналістів є обов'язковою за тел. (073) 303-71-70, info@ureclub.com (Федор Заболотський, івент-менеджер Українського клубу нерухомості).