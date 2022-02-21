У понеділок, 21 лютого, о 13.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція щодо заходів, запланованих до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, та про загальні плани органів влади і неурядових організацій. Учасники: керівниця Служби забезпечення діяльності Кримської платформи Марія Томак; голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович; генеральний директор ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України", від телеканалу "Дом" - Юлія Островська; голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на каналі Youtube агентства "Інтерфакс-Україна". У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць у прес-центрі обмежена, наявність ПЛР-тесту чи сертифіката про вакцинацію є обов'язковою. Акредитація журналістів є обов'язковою за тел. (050) 633-22-09, press.mpuinarcrimea@gmail.com (Євген Бондаренко, відділ інформаційного забезпечення Представництва президента України в Автономній Республіці Крим).