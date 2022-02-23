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12:23 23.02.2022

Чи можливий в українських клініках ефективний check up?

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У середу, 23 лютого, о 13:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему "Чи можливий в українських клініках ефективний check up?". Учасники: провідний лікар-терапевт, ендокринолог, завідувачка напряму клітинної терапії, завідувачка амбулаторно-поліклінічного відділення клініки "Адоніс" Катерина Комісаренко; завідувач кафедри нефрології та нирковозамісної терапії Національного університету охорони здоров'я, власник нефрологічної клініки, професор Дмитро Іванов. До участі запрошено представників приватних та державних клінік (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць у прес-центрі обмежена, наявність ПЛР-тесту чи сертифіката про вакцинацію є обов'язковою. Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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