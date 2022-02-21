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11:30 21.02.2022

Україна - стрес і пафос у лютому

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У понеділок, 21 лютого, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему "Україна – стрес і пафос у лютому". Учасники: директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов; політичний експерт Костянтин Матвієнко; директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко; політолог, співзасновник Національної платформи "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію" Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на каналі Youtube агентства "Інтерфакс-Україна". У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць у прес-центрі обмежена, наявність ПЛР-тесту чи сертифіката про вакцинацію є обов'язковою. Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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