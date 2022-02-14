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11:30 14.02.2022

Чи має нинішня влада план самозбереження в наступних виборчих циклах?

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У понеділок, 14 лютого, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему "Чи має нинішня влада план самозбереження в наступних виборчих циклах?". Учасники: керівник Фонду "Українська політика"/UP Foundation, історик, політолог Кость Бондаренко; директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов; політичний експерт Дмитро Корнійчук; політичний експерт Костянтин Матвієнко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць у прес-центрі обмежена, наявність ПЛР-тесту або сертифіката про вакцинацію обов'язкова. Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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