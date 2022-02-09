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10:20 09.02.2022

Як Україні припинити втрачати 300 мільярдів доларів і 300 тисяч українців щорічно?

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У середу, 9 лютого, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Як Україні припинити втрачати 300 мільярдів доларів і 300 тисяч українців щорічно?". Учасники: директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін; консультант з економічних питань Українського інституту майбутнього Юлія Самаєва (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць у прес-центрі обмежена, наявність ПЛР-тесту або сертифіката про вакцинацію обов'язкова. Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (067) 508-00-89 (Інна).

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