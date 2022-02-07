У понеділок, 7 лютого, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему "Наростання боротьби за владу в Україні. Якою і коли буде кульмінація?". Учасники: політичний аналітик Валентин Гладких; директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов; директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко; доктор політичних наук, політолог Ігор Петренко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць у прес-центрі обмежена, наявність ПЛР-тесту або сертифіката про вакцинацію обов'язкова. Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.