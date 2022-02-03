У четвер, 3 лютого, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Докази та аргументи у справі про замах на С.Шефіра, куди веде слідство?". Учасники: керівник адвокатського бюро "Анна Литвин і партнери" Анна Литвин (організатор прес-конференції); керуючий партнер адвокатського об’єднання "Кравченко, Гончар та партнери", адвокат Тетяна Кравченко; адвокат Вадим Погорілий (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць у прес-центрі обмежена, наявність ПЛР-тесту або сертифіката про вакцинацію є обов'язковою. Акредитація журналістів є обов'язковою за тел. (063) 352-51-97, upieditor@gmail.com (Олексій Платонов, ІА "УкрПрес-Інфо", інформаційний партнер).